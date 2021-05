Au moins 180 blessés dans des heurts entre Palestiniens et police israélienne à Jérusalem

Les forces de sécurité israéliennes au milieu d'affrontements avec des manifestants palestiniens dans l'enceinte de la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem, le 7 mai 2021. © Ahmad Gharabli, AFP

Quelque 175 Palestiniens et six policiers israéliens ont été blessés vendredi à dans la ville sainte. Il s'agit de l'un des plus importants heurts des dernières années survenus à Jérusalem-Est occupé. Washington appelle au calme.