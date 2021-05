Plus de 90 blessés dans de nouveaux affrontements à Jérusalem

Un policier israélien pointe son fusil sur des manifestants palestiniens lors d'affrontements à la porte de Damas, juste à l'extérieur de la vieille ville de Jérusalem, le samedi 8 mai 2021 © Oded Balilty, AP

De nouveaux heurts samedi soir entre policiers israéliens et manifestants palestiniens ont fait de plus de 90 blessés dans différents quartiers de Jérusalem-Est, au lendemain des plus importants accrochages des derniers années dans la Ville Sainte qui font craindre une nouvelle escalade des violences.