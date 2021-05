En direct : le Hamas affirme avoir lancé 130 roquettes sur Tel Aviv

Nouvelle escalade des tensions, mardi soir, entre Israël et les Palestiniens. Peu après que le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a annoncé vouloir "intensifier" ses attaques contre le Hamas, le mouvement islamiste a affirmé avoir lancé 130 roquettes en direction de Tel-Aviv. Suivez notre direct.

La situation devient de plus en plus alarmante entre les Israéliens et les Palestiniens. Un déluge de feu s'est abattu, mardi, sur la bande de Gaza et le sud d'Israël, tuant au moins une vingtaine de Palestiniens et deux Israéliennes, dans la pire escalade des dernières années entre le Hamas et l'État hébreu, déclenchée à la suite de violences à Jérusalem-Est. Suivez notre liveblog.

