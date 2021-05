Les frappes israéliennes sur Gaza continuent, vive inquiétude internationale

© Said Khatib, AFP

Alors que la flambée de violence entre Israël et le Hamas à Gaza se poursuit, les tractations diplomatiques s'intensifient pour tenter d'y mettre un terme avec une réunion virtuelle du Conseil de sécurité prévue dimanche. Le président américain Joe Biden s'est entretenu avec les présidents Israélien et Palestinien et le secrétaire général des Nations unies s'est dit "consterné" par le "nombre croissant de victimes civiles" et "profondément perturbé" par l'attaque israélienne contre le bâtiment abritant des médias internationaux à Gaza.

Le Conseil de sécurité de l'ONU discute des tensions entre Israël et le Hamas, au lendemain de bombardements ayant fauché la vie d'enfants et pulvérisé les locaux de médias internationaux dans la bande de Gaza, où les frappes israéliennes continuent de tomber et les salves de roquettes se multiplient vers des grandes villes israéliennes.

Les tractations diplomatiques s'intensifient pour tenter de mettre un terme aux violences avec une réunion virtuelle du Conseil de sécurité de l'ONU dimanche 16 mai. Son secrétaire général des Nations unies s'est dit "consterné" par le "nombre croissant de victimes civiles" et "profondément perturbé" par l'attaque israélienne contre un bâtiment abritant des médias internationaux à Gaza.

Tractations diplomatiques

De son côté, le président américain Joe Biden a discuté samedi au téléphone avec le chef du gouvernement israélien Benjamin Netanyahu et, pour la première fois depuis son arrivée à la Maison Blanche, avec le président palestinien Mahmoud Abbas.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu est apparu tard en soirée à la télévision, affirmant avoir le soutien "sans équivoque" de Joe Biden. Ce dernier a quant à lui soutenu le droit d'Israël "à se défendre" contre les attaques du Hamas, tout en faisant part de préoccupation au sujet de "la sécurité des journalistes".

Pour la première fois depuis son arrivée à la Maison Blanche, le démocrate s'est également entretenu avec le président palestinien Mahmoud Abbas. Joe Biden a souligné "la nécessité pour le Hamas de cesser de tirer des roquettes vers Israël". Le président américain a répété "l'engagement américain de renforcer le partenariat" avec les Palestiniens, rappelant la reprise en avril de l'aide américaine aux Palestiniens, interrompue sous la présidence de M. Trump.

Une "solution négociée à deux Etats" est "la meilleure voie pour parvenir à une résolution juste et durable du conflit israélo-palestinien", a ajouté le président américain.

Un haut responsable du département d'Etat américain, Hady Amr, doit par ailleurs rencontrer des dirigeants israéliens à Jérusalem dimanche et se rendre en Cisjordanie occupée pour des discussions avec des responsables palestiniens.

Une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation de la coopération islamique sur le conflit israélo-palestinien est prévue en matinée et une réunion virtuelle du Conseil de sécurité se déroulera dimanche en fin d'après-midi.

Le N.1 de l'ONU "profondément perturbé"

Le secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres a de son côté réagi aux frappes aériennes de l'armée israélienne qui ont démoli samedi le bâtiment de 13 étages abritant les bureaux du média qatarien Al Jazeera et de l'agence de presse américaine Associated Press (AP) et tué dix membres de deux familles cousines dans un camp de réfugiés, dans la même enclave palestinienne.

Le bâtiment al-Jalaa abritant les bureaux des médias d'Associated Press (AP) et d'Al Jazeera à Gaza est frappé par une frappe aérienne israélienne dans la ville de Gaza, le 15 mai 2021. © Ashraf Abu Amrah, Reuters

Le N.1 de l'ONUs'est dit "consterné" par le "nombre croissant de victimes civiles" et "profondément perturbé" par l'attaque israélienne contre le bâtiment abritant des médias internationaux à Gaza.

L'armée israélienne, qui avait demandé préalablement l'évacuation de l'immeuble, a affirmé qu'il abritait "des entités appartenant au renseignement militaire" du mouvement islamiste armé Hamas, qui se sert selon elle des civils comme "boucliers humains" dans la bande de Gaza.

Le secrétaire général de l'ONU a rappellé "à toutes les parties que tout ciblage aveugle des structures civiles et médiatiques viole le droit international et doit être évité à tout prix".

"Crime de guerre"

La direction d'Associated Press s'est dite "choquée et horrifiée" par la frappe israélienne. "Nous avons évité de justesse de terribles pertes humaines", a dit dans un communiqué le patron de l'agence, Gary Pruitt.

Le chef du bureau d'Al-Jazeera en Israël et dans les Territoires palestiniens Walid al-Omari a lui dénoncé un "crime de guerre", estimant qu'Israël avait "décidé non plus de causer des destructions et des morts, mais aussi de faire taire ceux qui le montrent", a t-il déclaré à l'AFP.

Les frappes continuent

Tard en soirée samedi, un immeuble d'une dizaine d'étages, la tour al-Andalous, a été gravement endommagé par des frappes, ont constaté des journalistes de l'AFP à Gaza. Le Hamas a lancé un nouveau barrage de roquettes vers des villes israéliennes dont la métropole Tel-Aviv.

Tôt dimanche, l'armée israélienne a indiqué avoir mené dimanche une frappe sur le domicile du chef du bureau politique du Hamas dans la bande de Gaza, Yahya Sinouar, sans préciser s'il s'y trouvait.

Des groupes armés palestiniens ont tiré au moins 2.300 roquettes sur Israël, tuant 10 personnes, dont un enfant et un soldat, et blessant plus de 560 Israéliens, selon les autorités israéliennes. Les défenses aériennes israéliennes ont par ailleurs intercepté de nombreuses roquettes.

Le dernier bilan des responsables palestiniens de la santé fait état de 145 morts, parmi lesquels 41 enfants et 1.100 blessés dans les bombardements sur l'enclave palestinienne depuis lundi.

