La France a déposé une résolution à l'ONU pour un cessez-le-feu au Proche-Orient

Paris a indiqué mardi soir avoir déposé, en coordination avec l'Égypte et la Jordanie, une résolution devant le Conseil de sécurité de l'ONU réclamant un cessez-le-feu entre l'armée israélienne et les mouvements islamistes de la bande de Gaza.

La France a déposé dans la soirée de mardi 18 mai une résolution devant le Conseil de sécurité de l'ONU, en coordination avec l'Égypte et la Jordanie, qui demande un cessez-le-feu dans le conflit entre Israël et Gaza, a indiqué l'Élysée.

Lors d'une rencontre entre Emmanuel Macron, le président égyptien Abdel Fattah Al-Sissi et, par visioconférence, le roi Abdallah II de Jordanie, "les trois pays se sont mis d'accord sur trois éléments simples : les tirs doivent cesser, le moment est venu d'un cessez-le-feu et le Conseil de sécurité de l’ONU doit se saisir du sujet", a précisé l'Élysée, ajoutant que la France avait déposé une résolution à l'ONU en coordination avec ses partenaires.

Emmanuel Macron a aussi eu un entretien téléphonique avec le président tunisien Kaïs Saïed.

Initiative humanitaire

Les affrontements entre Israël et les factions armées palestiniennes sont entrés lundi dans leur deuxième semaine, sans signe d'apaisement mardi, en dépit d'appels multiples à un cessez-le-feu.

Emmanuel Macron a exprimé "sa vive préoccupation concernant l'évolution de la situation, les risques d'extension du conflit et l'escalade des violences alors que le bilan humain est déjà trop lourd", a dit l'Élysée dans un communiqué. Il a "dénoncé une nouvelle fois et avec la plus grande fermeté, les tirs revendiqués par le Hamas et d'autres groupes terroristes contre Israël et sa population", déplorant par ailleurs les "nombreuses pertes de civils palestiniens résultant des opérations militaires et des affrontements en cours", est-il ajouté dans le communiqué.

France, Égypte et Jordanie sont aussi convenus du lancement d'une initiative humanitaire, en lien avec les Nations unies pour la population civile de Gaza, a indiqué la présidence française.

