Conflit israélo-palestinien : Israël et le Hamas s'accordent sur un cessez-le-feu

Israël et le mouvement palestinien Hamas se sont mis d'accord sur un cessez-le-feu dans la bande de Gaza, a annoncé jeudi soir le bureau du Premier ministre israélien.

Israël et le Hamas se sont accordés sur un cessez-le-feu à Gaza, ont annoncé le cabinet du Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, et le Hamas, jeudi 20 mai, laissant entrevoir une issue au conflit sans précédent depuis plusieurs années qui a éclaté le 10 mai.

Le cabinet de sécurité israélien a indiqué jeudi soir avoir voté à l'unanimité en faveur d'une trêve "mutuelle et inconditionnelle" à Gaza sur proposition de l'Égypte, qui a œuvré en médiateur. Il a toutefois précisé que l'heure d’entrée en vigueur de la trêve n'avait pas encore été décidée.

"Le cabinet (de sécurité) a accepté à l'unanimité la recommandation de l'ensemble des responsables sécuritaires (...) d'accepter l'initiative égyptienne de cessez-le-feu bilatéral sans conditions", ont indiqué dans un communiqué les autorités israéliennes.

Dans la bande de Gaza, le Hamas, mais aussi le Jihad Islamique, deuxième groupe islamiste armé de l'enclave, ont confirmé l'entrée en vigueur de cette trêve dès 2 h locales vendredi (23 h GMT jeudi).

"Deux délégations égyptiennes seront envoyées à Tel-Aviv et dans les Territoires palestiniens pour surveiller la mise en œuvre (du cessez-le-feu) et le processus pour maintenir des conditions stables de manière permanente", ont par ailleurs indiqué à l'AFP des sources diplomatiques égyptiennes, soulignant que cette trêve "simultanée et mutuelle" avait été "négociée par l'Égypte".

Cette annonce survient après que le président américain Joe Biden a exhorté mercredi le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu d'œuvrer à une désescalade, sur fond de tentatives de médiation de l'Égypte, du Qatar et des Nations unies.

Depuis le début des hostilités, les autorités sanitaires palestiniennes ont fait état de 232 morts, dont 65 enfants et 39 femmes, et plus de 1 900 blessés dans les bombardements menés par l'armée israélienne sur Gaza. L'État hébreu a rapporté de son côté avoir tué au moins 165 combattants de l’enclave palestinienne.

Selon les autorités israéliennes, 12 personnes ont été tuées en Israël, tandis que des centaines de personnes ont été soignées après avoir été blessées par des tirs de roquettes.

Quelques heures avant l'annonce de ce cessez-le-feu, les frappes israéliennes s'étaient intensifiées sur l'enclave palestinienne de deux millions d'habitants, faisant monter des nuages de fumée et de débris dans le ciel, tandis que des ambulances filaient à travers l'enclave, selon des journalistes de l'AFP.

En fin d'après-midi, le Hamas et le Jihad islamique avaient repris jeudi les attaques à la roquette après une pause de huit heures visant le sud d'Israël, ce qui a poussé des habitants à se réfugier dans des abris anti-bombes.

Avant l'annonce de la trêve, le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres avait estimé que la poursuite des tirs israéliens et palestiniens était "inacceptable" et appelé à ce que les affrontements cessent "immédiatement".

Plus de 4 300 roquettes tirées

Les hostilités ont débuté le 10 mai lorsque le Hamas a tiré des salves de roquettes vers Israël en solidarité avec les centaines de Palestiniens blessés lors d'affrontements avec la police israélienne sur l'esplanade des Mosquées de Jérusalem, le troisième lieu saint de l'islam.

Après ces premiers tirs de roquettes, Israël a lancé une opération militaire visant à "réduire" les capacités militaires du Hamas en multipliant les frappes aériennes contre ce microterritoire de deux millions d'habitants sous blocus israélien.

De leur côté, le Hamas et le Jihad islamique ont lancé plus de 4 300 roquettes vers Israël, des tirs d'une intensité inégalée contre l'État hébreu, qui dispose d'un bouclier antimissile ayant permis d'intercepter 90 % de ces projectiles.

"Besoin urgent de répit"

Pendant dix jours, l'armée israélienne a pilonné la bande de Gaza. Israël a "profité" de la situation, selon un responsable militaire israélien, pour "réduire les capacités" militaires du Hamas.

La Croix-Rouge avait estimé que les populations à Gaza et en Israël avaient un "besoin urgent de répit", ajoutant avoir informé Israël et le Hamas qu'à partir de jeudi son personnel se déplacerait "pour apporter une réponse". "Les deux parties ont une responsabilité claire de nous faciliter de tels mouvements", avait-elle indiqué.

Lors des précédents conflits entre le Hamas et Israël, les prémices de désescalade étaient notamment passés par l'instauration de "trêves humanitaires", pour permettre la circulation de l'aide internationale et les réparations urgentes aux infrastructures cruciales endommagées.

Un responsable militaire israélien avait affirmé mercredi que l'armée était prête à encore "plusieurs jours" de conflit.

"Ce que nous essayons de faire est précisément ceci: diminuer leurs capacités, leurs moyens terroristes et diminuer leur détermination", avait renchéri le Premier ministre Benjamin Netanyahu.

Les regards restent par ailleurs tournés vers la Cisjordanie occupée et vers le territoire israélien.

Depuis le lancement des hostilités armées, des émeutes et des affrontements avec les forces israéliennes ont éclaté dans de nombreuses villes et camps palestiniens de Cisjordanie faisant plus de 25 morts, pire bilan depuis des années dans ce territoire.

Et des Arabes israéliens --descendants des Palestiniens restés sur leurs terres après la création d'Israël en 1948-- ont manifesté, fermé leur commerce ou été au coeur d'émeutes, disant souffrir de "discrimination".

Avec AFP et Reuters

