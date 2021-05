Conflit israélo-palestinien : la trêve se maintient, Gaza reçoit l'aide humanitaire d'urgence

Un Palestinien devant les décombres des bâtiments détruits par les frappes israéliennes à Beit Hanun, dans le nord de la bande de Gaza, le 21 mai 2021. © Emmanuel Dunand, AFP

Texte par : FRANCE 24 Suivre 5 mn

Le cessez-le-feu entré en vigueur vendredi en Israël et dans la bande de Gaza est, pour l'heure, respecté mais reste fragile. Alors que les armes se taisent, l'aide humanitaire commence à arriver. Joe Biden a, par ailleurs, annoncé vendredi une aide financière "majeure" pour "reconstruire Gaza" et a relancé la solution à deux États, la qualifiant de "seule réponse possible".