REPORTAGE

Cessez-le-feu israélo-palestinien : retour à une vie quasi "normale" à Tel Aviv

La plage de Tel Aviv. © Capture France 24

Texte par : FRANCE 24 Suivre 4 mn

Le cessez-le-feu, qui a mis fin à 11 jours d'hostilités sanglantes entre Israël et le Hamas, permet à une vie en apparence normale de reprendre ses droits à Tel Aviv. Les habitants de la plus grande ville d'Israël se précipitent désormais à la plage et non plus dans les abris anti-bombes.