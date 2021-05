Les Syriens aux urnes, un scrutin acquis à Bachar al-Assad

Les bureaux de vote ont ouvert mercredi 26 mai dans les zones contrôlés par le régime syrien. L'inamovible Bachar al-Assad semble assuré de remporter un quatrième mandat présidentiel.

La Syrie tient mercredi une élection présidentielle qui doit offrir, sans surprise, un quatrième mandat au président Bachar al-Assad. Les bureaux de vote ont ouvert à 07H00 locales (04H00 GMT) dans les territoires contrôlés par le régime, soit les deux tiers de ce pays ravagé par la guerre. Ils fermeront à 19H00 locales, à moins d'une prolongation. Les résultats pourront être annoncés dans les 48 heures.

"Mise en scène", élection "ni libre, ni juste" : les Occidentaux ont d'ores et déjà rejeté le scrutin, le deuxième du genre depuis le début, en 2011, d'une guerre impliquant une multitude de belligérants et des puissances étrangères. Le conflit a fait plus de 388.000 morts et poussé à l'exil des millions de Syriens.

Depuis plusieurs semaines, les portraits du dirigeant de 55 ans sont visibles sur toutes les places. Dans un pays à l'économie en lambeaux et aux infrastructures en ruines, Bachar al-Assad se présente comme l'homme de la reconstruction, après avoir sauvé son régime grâce à l'appui de la Russie et de l'Iran, ses alliés indéfectibles.

Face à lui, deux candidats inconnus du grand public et considérés comme des faire-valoir : l'ex-ministre et parlementaire Abdallah Salloum Abdallah et un membre de l'opposition tolérée par le pouvoir, Mahmoud Mareï.

La loi électorale impose aux candidats d'avoir vécu en Syrie dix ans consécutifs avant le scrutin, ce qui exclut de facto les figures de l'opposition en exil, très affaiblie. Leur principale coalition a ainsi dénoncé une "mascarade".

"Pas d'alternative"

Propulsé au pouvoir en 2000, Bachar al-Assad a remplacé son père Hafez, décédé après 30 années de règne sans partage.

Pour le président sortant, nul besoin de meetings de campagne ni d'entretiens avec des médias. Avant le scrutin, le chef de l'État a toutefois décrété une amnistie pour des milliers de prisonniers.

Plus de 12 000 bureaux de vote ont été aménagés dans les zones gouvernementales, a annoncé mardi le ministère de l'Intérieur. Selon les registres, le pays compte officiellement un peu plus de 18 millions d'électeurs. Mais compte tenu des millions de réfugiés à l'étranger, le nombre de votants sera en réalité plus bas. Le pays a par ailleurs été morcelé par la guerre : les régions autonomes kurdes du Nord-Est vont ignorer le scrutin, tout comme le dernier grand bastion jihadiste et rebelle d'Idleb (nord-ouest), qui compte trois millions d'habitants.

Même si les combats en Syrie ont baissé en intensité, cette élection intervient en plein marasme économique, avec une dépréciation historique de la monnaie, une inflation galopante, et plus de 80% de la population vivant dans la pauvreté selon l'ONU.

Un récent rapport de l'ONG World Vision évalue à plus de 1 200 milliards de dollars (plus de 1.000 milliards d'euros) le coût économique de la guerre.

En 2014, le maître de Damas avait obtenu plus de 88% des voix, selon les résultats officiels. Le taux de participation dépassait les 73%.

Cette présidentielle était la première élection faisant concourir plusieurs candidats. Auparavant, Bachar al-Assad et son père Hafez étaient désignés par des référendums, où bien souvent le oui l'emportait à plus de 97% des voix.

