L'Égypte au cœur de nouvelles tractations pour consolider la trêve à Gaza

Le ministre israélien des Affaires étrangères Gabi Ashkenazi (à gauche) rencontre avec son homologue égyptien Sameh Shoukry (à droite en face) au palais Tahrir dans le centre du Caire, en Égypte, le 30 mai 2021. © Mohammed Hossam, AFP

Texte par : FRANCE 24

Près de dix jours après le cessez-le-feu entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza les tractations pilotées par l'Égypte, médiateur traditionnel entre Palestiniens et Israéliens, s'intensifient pour empêcher de nouvelles violences et obtenir une trêve durable.