En images : Benjamin Netanyahu, retour sur 30 ans d'une vie politique

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, lors d'une session plénière de la Knesset, le Parlement d'Israël, à Jérusalem, le 30 mai 2019. © Reuters/Ronen Zvulun

FRANCE 24

Benjamin Netanyahu, Premier ministre le plus pérenne de l'État hébreu, a quitté ses fonctions, dimanche 13 juin, après un vote de confiance au Parlement sur la nouvelle "coalition du changement". Retour en date et en images sur plus de trente années passées au pouvoir en Israël.