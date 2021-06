Présidentielle en Iran : l'un des deux candidats réformistes se retire

Le candidat Mohsen Mehralizadeh, l'un des seuls réformateurs autorisés à se présenter à l'élection présidentielle du 18 juin en Iran, a annoncé son retrait mercredi 16 juin 2021. © AFP archive

À deux jours de l'élection présidentielle en Iran, le réformateur Mohsen Mehralizadeh s'est retiré de la course. Parmi les six candidats restants, ne figure plus qu'un seul réformateur. L'utraconservateur Ebrahim Raïssi fait toujours figure de favori et les sondages prédisent une abstention record.