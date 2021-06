Le chef de la diplomatie israélienne aux Émirats arabes unis pour une visite historique

Le chef de la diplomatie israélienne, Yaïr Lapid, effectue, mardi, une visite officielle aux Émirats arabes unis. Il est le premier ministre israélien à se rendre dans la monarchie du Golfe, un an après la normalisation des relations entre les deux pays.

Pour la première fois, un ministre israélien foule, mardi 29 juin, le sol des Émirats arabes unis en visite officielle. Le chef de la diplomatie israélienne, Yaïr Lapid, est arrivé mardi matin dans cette monarchie du Golfe.

Le ministre doit inaugurer l'ambassade d'Israël aux Émirats, une première dans le Golfe, et s'entretenir avec des hauts responsables émiratis. Il se rendra également à Dubaï pour les ouvertures officielles du consulat d'Israël et du pavillon de son pays à l'Exposition universelle (1er octobre 2021 au 31 mars 2022).

Le chef de la diplomatie a posté mardi matin, sur Twitter, une photo de lui dans un avion, accompagnée des mots : "Je décolle pour une visite historique aux Émirats".

ממריא לביקור היסטורי באיחוד האמירויות. 🇮🇱 pic.twitter.com/fkw7Ed4dfP — יאיר לפיד - Yair Lapid🟠 (@yairlapid) June 29, 2021

"La délégation israélienne atterrira en fin de matinée à Abou Dhabi et sera reçue par le ministre des Affaires économiques au ministère émirati des Affaires étrangères", a précisé le communiqué israélien.

"Trente ans d'expérience en tant que diplomate, mais voir le bleu et le blanc (couleurs du drapeau d'Israël, ndlr) ici à l'aéroport d'Abou Dhabi, en attendant que le ministre des Affaires étrangères atterrisse, c'est exaltant!", a tweeté dans la matinée l'ambassadeur d'Israël aux Emirats, Eitan Na'eh.

Normalisation des relations

Depuis la normalisation des relations entre les Émirats et Israël en septembre 2020, sous l'impulsion de l'administration de l'ancien président américain Donald Trump, les deux pays ont mis sur pied des lignes aériennes directes, nommé des ambassadeurs et multiplié les visites de délégations commerciales.

En mars, ce qui devait être la première visite officielle aux Émirats d'un Premier ministre israélien, à l'époque Benjamin Netanyahu, avait finalement été annulée en raison d'un "différend" avec la Jordanie sur le survol de son espace aérien, avait alors indiqué la partie israélienne.

Benjamin Netanyahu, depuis remplacé à la tête du gouvernement par Naftali Bennett, avait déjà reporté en février une visite aux Émirats et à Bahreïn, autre émirat du Golfe ayant récemment normalisé ses relations avec l'État hébreu, en raison des restrictions de voyage imposées pour lutter contre la pandémie de Covid-19.

Les Palestiniens ont dénoncé les accords de normalisation, signés par plusieurs pays arabes depuis un an et qualifiés de "trahison", la résolution du conflit israélo-palestinien ayant été jusqu'alors considérée comme une condition sine qua non à toute normalisation.

