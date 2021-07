Les attaques contre les intérêts américains en Irak se multiplient

L'ambassade américaine en Irak. © Ahmad Al-Rubaye, AFP

Texte par : FRANCE 24 Suivre 4 mn

Huit jours après des frappes américaines en Syrie et en Irak contre des forces pro-Iran, les attaques contre les intérêts américains en Irak sont de plus en plus nombreuses. La dernière en date, jeudi matin, a visé l'ambassade américaine à Bagdad.