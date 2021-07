Irak : les responsables de l'attentat du marché de Bagdad arrêtés, annonce le Premier ministre

Les responsables de l'attentat perpétré lundi sur un marché populaire de Bagdad, et revendiqué par l'organisation État islamique, ont été arrêtés, a annoncé samedi le Premier ministre irakien. Les suspects, dont le nombre n'a pas été précisé, devraient faire des "aveux" dans les prochains jours à la télévision.

Les responsables de l'attentat ayant fait 30 morts lundi sur un marché populaire de Bagdad, et revendiqué par l'organisation État islamique, ont été arrêtés, a annoncé, samedi 24 juillet sur Twitter, le Premier ministre irakien Moustafa al-Kazimi.

"Nous avons arrêté tous les membres de la lâche cellule terroriste qui a planifié et perpétré l'attaque sur le marché al-Woheilat" de Sadr City, immense banlieue populaire chiite de l'est de la capitale, "et ils seront présentés aujourd'hui devant un juge", a déclaré le Premier ministre.

"Aveux" télévisés dans les prochains jours

Selon une source au ministère de l'Intérieur, les suspects, dont le nombre n'a pas été précisé, devraient faire des "aveux" télévisés dans les prochains jours, une méthode utilisée en Irak dans les affaires criminelles majeures.

L'attentat s'est produit lundi en fin de journée sur un marché très populaire de Sadr City, où se pressait une foule importante venue faire ses courses à la veille de l'Aïd al-Adha, la plus importante des fêtes musulmanes. Un kamikaze a déclenché sa ceinture d'explosifs, faisant – selon un dernier bilan officiel – 30 morts, en grande majorité des femmes et des enfants, et plus de 50 blessés.

L'annonce du démantèlement de la cellule responsable de l'attaque survient à quelques jours de la visite de Moustafa al-Kazimi à Washington, où il sera reçu lundi pour la première fois par le président américain Joe Biden.

Le Premier ministre irakien, sous forte pression des puissantes factions pro-Iran exigeant le retrait des troupes étrangères, espère des annonces substantielles concernant la présence américaine en Irak.

La coalition internationale antiterroriste déployée en 2014 en Irak pour aider à défaire le groupe État islamique compte aujourd'hui quelque 3 500 hommes, dont 2 500 militaires américains.

L'organisation jihadiste, qui a contrôlé de vastes portions du territoire irakien entre 2014 et 2017, a été officiellement vaincue, mais ses cellules dormantes restent présentes dans les montagnes et régions désertiques, et mènent des attaques ponctuelles.

En janvier déjà, un attentat suicide revendiqué par le groupe État islamique avait fait 32 morts sur un marché de Bagdad.

