Pétrolier attaqué en mer d'Oman : l'Iran répondra à tout "aventurisme" s'il est pris pour cible

Téhéran a averti, lundi, qu'il répondrait à tout "aventurisme" s'il est pris pour cible. Une réaction de l'Iran qui intervient après que Washington, Londres et Israël l'ont accusé d'être derrière une attaque meurtrière contre un pétrolier en mer d'Oman.

L'Iran, qui nie être à l'origine d'une attaque meurtrière contre un pétrolier jeudi en mer d'Oman, a averti lundi 2 août qu'il répondrait à tout "aventurisme" s'il venait à être pris pour cible.

"La République islamique d'Iran n'hésitera pas à protéger sa sécurité et ses intérêts nationaux", a déclaré le porte-parole des Affaires étrangères iraniennes, Saïd Khatibzadeh. Il promet aussi, dans un communiqué, que son pays "répondrait immédiatement et de manière décisive à tout éventuel aventurisme".

Israël, les États-Unis et le Royaume-Uni ont déclaré dimanche avoir la conviction que l'Iran était à l'origine de l'attaque menée au large d'Oman contre le Mercer Street, un pétrolier exploité par des intérêts israéliens, et qui a provoqué la mort d'un Britannique et d'un Roumain à bord.

Téhéran a nié toute implication, estimant que "le régime sioniste (Israël, NDLR) doit cesser de (lancer) de telles accusations infondées", a déclaré dimanche Saïd Khatibzadeh. "L'Iran n'hésitera pas un instant à défendre ses intérêts et sa sécurité nationale".

