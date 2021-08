En direct : édition spéciale un an après les explosions au port de Beyrouth

Les Libanais marquent mercredi, dans la douleur et la colère, le premier anniversaire de la double explosion au port de Beyrouth, pleurant les 214 morts d'une tragédie dont les coupables n'ont toujours pas été jugés et fustigeant l'impunité des dirigeants. Suivez en direct notre édition spéciale tout au long de la journée.

Le 4 août 2020, peu après 18 h, la capitale libanaise bascule dans l'horreur, avec la double explosion de centaines de tonnes de nitrate d'ammonium, stockées depuis des années dans un entrepôt délabré et "sans mesure de précaution" de l'aveu même du gouvernement.

Choc, dévastation, douleur et colère. Les explosions, dont les images ont fait le tour du monde, ont fait plus de 200 morts, plus de 6 500 blessés et dévasté des quartiers entiers de la capitale. La catastrophe de trop dans un pays en faillite économique, dirigé par une classe politique qui le laisse couler.

Un an après jour pour jour, Emmanuel Macron réunit les principaux acteurs de la communauté internationale pour apporter une nouvelle aide d'urgence aux Libanais et faire pression sur les responsables de l'impasse politique dans un pays englué dans une crise sans précédent.

