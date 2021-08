Une base aérienne du Yémen attaquée, plus de 30 combattants loyalistes tués

Des ambulances transportent des victimes de l'attaque contre la base aérienne d'Al-Anad, à l'hôpital Ibn Khaldun de la province de Lahij, dans le sud du Yémen, le 29 août 2021. © Saleh Obaidi, AFP

Texte par : FRANCE 24 Suivre 4 mn

Une attaque visant la plus grande base aérienne du Yémen a fait, dimanche dans le sud du pays, plus de 30 morts parmi les combattants progouvernementaux et blessé plus d'une cinquantaine d'autres personnes. Il s'agit de l'une des attaques les plus meurtrières – hors combats – depuis décembre 2020.