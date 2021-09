Fin de cavale pour quatre des six Palestiniens évadés d'une prison israélienne

Les forces israéliennes avaient lancé une vaste opération de recherche avec l'armée, la police et les services de sécurité pour mettre la main sur six fugitifs palestiniens qui s'étaient échappés lundi d'une prison de haute sécurité en creusant un tunnel.

Publicité Lire la suite

Ils étaient les hommes les plus recherchés du pays. Quatre des six Palestiniens qui s'étaient enfuis d'une prison israélienne ont été capturés dans la nuit de vendredi à samedi dans le nord d'Israël, quelques jours après leur évasion spectaculaire faisant d'eux des "héros" aux yeux des Palestiniens.

Depuis leur évasion lundi matin de la prison de haute sécurité de Gilboa (nord), via un tunnel creusé sous un évier et débouchant à l'extérieur du pénitencier, les autorités israéliennes mènent une chasse à l'homme en Israël et en Cisjordanie occupée, territoire d'origine des fugitifs où l'armée a déployé des renforts.

Et les analyses et les rumeurs fusaient sur leur possible sortie du pays, en traversant la frontière avec la Jordanie voisine. Mais quatre des fugitifs ont été arrêtés dans le nord d'Israël, à une trentaine de kilomètres de la prison.

Tard vendredi soir, la police a annoncé l'arrestation à Nazareth, principale ville arabe du nord d'Israël, de deux membres du Jihad islamique : Yaqoub Qadri, 48 ans, et Mahmoud Abdullah Ardah, 45 ans, qui a passé les 25 dernières années en prison.

Plus ancien détenu des six fugitifs, Mahmoud Ardah est d'ailleurs présenté par certains médias locaux comme l'architecte de l'évasion.

"Les forces de police les ont repérés et les ont poursuivis en hélicoptère", ont indiqué les forces de l'ordre, précisant que ces fugitifs avaient été arrêtés sans résistance dans le sud de Nazareth.

Selon les médias israéliens, la police a été alertée par des habitants de Nazareth, qui lui ont signalé la présence de deux hommes cherchant de la nourriture dans des poubelles.

Peu après l'annonce de ces arrestations, une roquette a été tirée depuis la bande de Gaza, enclave palestinienne contrôlée par les islamistes du Hamas mais d'où opère aussi le Jihad islamique, pour être interceptée par le bouclier antimissile israélien "Dôme de Fer". En représailles, l'armée a mené des raids aériens nocturnes dans la bande de Gaza.

Tension accrue

Et tôt samedi matin, Israël a annoncé avoir capturé deux autres fugitifs : Zakaria al-Zoubeidi, l'ancien chef de la branche armée du parti laïc Fatah dans le camp de Jénine et le plus connu des six évadés, et Mohammad Ardah, un membre du Jihad islamique.

Les deux hommes ont été arrêtés par les forces spéciales "alors qu'ils se cachaient dans un parking" du village arabe de Shibli Umm al-Ghanam, situé à une dizaine de kilomètres à l'est de Nazareth, a précisé la police.

Les forces israéliennes avaient lancé une vaste opération de recherche avec l'armée, la police et les services de sécurité pour mettre la main sur les six Palestiniens depuis leur spectaculaire évasion.

Les images des services carcéraux avaient montré un tunnel sous une large céramique de salle de bains, au pied d'un évier, par lequel les détenus avaient fui. À l'extérieur, les policiers avaient localisé un trou creusé dans le sol.

Cette évasion, digne d'une production hollywoodienne, a provoqué l'embarras des autorités israéliennes ainsi que des manifestations de soutien à ces nouveaux "héros" côté palestinien, souvent émaillées de heurts avec les forces israéliennes.

Vendredi matin, l'armée israélienne avait procédé en Cisjordanie occupée à de nouvelles arrestations de proches des six Palestiniens, dont deux frères et une sœur de Mahmoud Ardah, dans le village d'Arraba près de Jénine, dans le nord de la Cisjordanie.

Alors que les six évadés avaient été écroués pour avoir, selon Israël, préparé ou mené des attaques contre des Israéliens, les autorités avaient notamment dit craindre qu'ils ne commettent des violences.

Dans ce contexte de tension accrue, un Palestinien a tenté vendredi de poignarder un policier israélien dans la Vieille Ville de Jérusalem, avant d'être abattu par balle, selon la police.

Avec AFP

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne