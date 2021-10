Le Liban victime d'une coupure de courant depuis plusieurs jours

Le Liban est plongé dans le noir depuis plusieurs jours. La pénurie de carburant en cours dans le pays a entraîné l'arrêt des deux principaux sites de production d'électricité.

Depuis plusieurs jours, le Liban est victime d'une gigantesque coupure d'électricité. En cause, des pénuries de carburant qui ont entraîné la fermeture des deux principaux sites de production.

"Le réseau de production électrique libanais a complètement cessé de fonctionner samedi 9 octobre, à midi, et il est peu probable qu'il puisse être remis en fonction avant lundi prochain", a déclaré un responsable à l'agence Reuters.

"On attend actuellement des navires de fioul, mais ces derniers ne devraient pas être déchargés avant lundi", explique la correspondante de France 24 sur place, Zeina Antonios.

La crainte d'un "black-out total"

La pénurie de fioul a considérablement réduit la production électrique publique ces derniers mois au Liban forçant la plupart des Libanais à utiliser des générateurs privés.

"Depuis un mois, Électricité du Liban, l'organisme public en charge de fournir l'électricité, met en garde contre un risque de black-out total, en alertant sur cette pénurie de fioul et des infrastructures défaillantes", poursuit Zeina Antonios.

"Concrètement, dans certaines régions, certains n'ont plus du tout accès à cette électricité publique. Il faut avoir recours à des générateurs privés, mais ça ne permet pas non plus d'avoir de l'électricité 24h/24h."

Avec Reuters

