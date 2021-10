Liban : le courant électrique a été partiellement rétabli après une panne totale

Le réseau électrique au Liban a été remis partiellement en service, dimanche, après une panne totale samedi. La production d'électricité a été rendue possible grâce à une aide en gazole fournie par l'armée, a indiqué le ministère libanais de l'Énergie.

Publicité Lire la suite

Confronté à une coupure de courant générale depuis plusieurs jours, le Liban a vu son réseau électrique être partiellement remis en service, dimanche 10 octobre, après intervention de l'armée pour fournir du gazole alors que le pays est confronté à des pénuries de carburants.

"L'armée a remis […] 6 000 kilolitres de gazole, répartis à parts égales entre les centrales de Deir Ammar et de Zahrani", permettant quelques heures de courant par jour, a précisé le ministère libanais de l'Énergie dans un communiqué.

Englué dans une crise inédite, qualifiée par la Banque mondiale d'une des pires dans l'histoire du monde depuis 1850, le Liban connaît depuis des mois des rationnements draconiens de courant, culminant à plus de vingt-deux heures par jour, et peine à importer du carburant, sur fond d'une dégringolade historique de la monnaie nationale et d'un assèchement des devises étrangères.

Samedi, le pays a plongé pour la deuxième fois depuis début octobre dans un blackout total après l'arrêt de l'activité de deux importantes centrales électriques faute de carburant, selon la compagnie nationale Électricité du Liban (EDL).

Les coupures paralysent depuis des mois la vie de la population et plusieurs secteurs vitaux, tandis que les gérants de générateurs privés, qui prennent généralement le relais, rationnent aussi commerces, hôpitaux et foyers, à mesure que le carburant se raréfie.

Le pays, dont la classe dirigeante est accusée de corruption et d'incompétence, souffre depuis des décennies d'une sous-production électrique endémique et d'une mauvaise gestion d'EDL ayant coûté au trésor plusieurs milliards de dollars depuis la fin de la guerre civile (1975-1990).

La communauté internationale réclame des réformes urgentes aux autorités libanaises, notamment pour l'EDL, symbole d'une mauvaise gouvernance et de la déliquescence des services publics au Liban.

Avec AFP

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne