En Irak, le rêve brisé des migrants rapatriés depuis la Biélorussie

Plus de 400 migrants irakiens ont été rapatriés depuis la Biélorussie le 18 novembre. Parmi eux se trouvait Wassim Allami, que notre correspondante en Irak a rencontré.

Publicité Lire la suite

Wassim Allami fait partie des plusieurs milliers de migrants venus se masser cet automne à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne. Après plusieurs semaines passées à attendre de pouvoir entrer dans l'Union européenne dans des conditions extrêmes, lui et 430 migrants irakiens ont été rapatriés, jeudi 18 novembre, dans un vol Iraqi Airways depuis Minsk.

Après avoir vendu presque tout ce qu'il possédait pour partir en Pologne, sans succès, Wassim Allami se retrouve aujourd'hui sans rien, contraint de faire une demande de prêt auprès du gouvernement.

"J’espère bien que le gouvernement va trouver une solution parce que c’est à cause d’eux que les gens partent. On regarde la situation dans le pays et on se dit qu’il n’y a aucun espoir, aucun futur ici", explique-t-il au micro de France 24.

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne