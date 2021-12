Au Liban, fêter Noël est devenu un luxe

Décoration de Noël "Always be merry" dans le centre-ville de Beyrouth, au Liban, le 22 décembre 2021.

Depuis la crise, fêter Noël au Liban est devenu difficile. Les familles n'ont plus les moyens d'acheter des cadeaux. Mais les marchés de Noël gratuits permettent aux Libanais de profiter tout de même de l'ambiance des fêtes.

La crise économique que traverse le Liban rend les célébrations des fêtes de Noël plus compliquées. Les donations visant à aider les foyers ne suffisent plus et les Libanais doivent se restreindre dans l'achat des cadeaux notamment. Ce sont 74 % des Libanais qui vivent désormais sous le seuil de pauvreté.

Les familles peuvent néanmoins compter sur les marchés de Noël, où elles se rassemblent gratuitement. Les festivités sont ainsi moins pénibles à vivre, dans l'espoir d'un avenir meilleur.

