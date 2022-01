Yémen : raids de la coalition saoudienne à Sanaa après l'attaque des Houthis aux Émirats

Photo satellite de l'aéroport international d'Abu Dhabi, le 8 décembre 2021. Une attaque de drone présumée par les rebelles houthis du Yémen visant une installation pétrolière clé à Abu Dhabi a tué trois personnes et déclenché un incendie séparé à l'aéroport, le 17 janvier 2022. © Planet Labs PBC, AP

Texte par : FRANCE 24

En riposte à l'attaque perpétrée lundi sur le sol émirati et revendiquée par les Houthis, la coalition militaire menée par l'Arabie saoudite a effectué dans la soirée des raids aériens sur Sanaa, la capitale yéménite aux mains des Houthis, selon l'agence officielle de presse saoudienne. Plus tôt dans la journée, une explosion de camions-citernes transportant du carburant avait fait trois morts et six blessés à Abu Dhabi, capitale des Émirats arabes unis.