Emmanuel Macron renforce le soutien aux écoles des chrétiens d'Orient

Le président français a annoncé mardi que l'État et l'Œuvre d'Orient allaient doubler ensemble, en la portant à 4 millions, leur contribution au fonds pour les écoles d'Orient. La France va par ailleurs renouveler sa contribution de 30 millions de dollars à l'Alliance internationale pour la protection du patrimoine dans les zones en conflit.

Publicité Lire la suite

Emmanuel Macron a annoncé, mardi 1er février, le doublement des fonds destinés à soutenir les écoles chrétiennes au Moyen-Orient, en recevant des défenseurs des chrétiens d'Orient, minorités menacées par les conflits et les attaques jihadistes.

"Soutenir les chrétiens d'Orient est un engagement séculaire de la France, une mission historique", qui "répond à la nécessité de ne jamais abandonner le combat pour la culture, l'éducation, le dialogue dans cette région troublée", a résumé le chef de l'État devant 150 invités à l'Élysée. "Cette mission ne doit jamais nous diviser, mais nous unir", a-t-il ajouté.

Emmanuel Macron a indiqué que l'État et l'Œuvre d'Orient allaient doubler ensemble – en la portant à 4 millions – leur contribution au fonds pour les écoles d'Orient, en appelant les entreprises, les collectivités et les fondations à les rejoindre. Ce fonds créé en janvier 2020 a soutenu, en 2021, 174 écoles, dont 129 au Liban, 16 en Égypte, sept en Israël, 13 dans les Territoires palestiniens et trois en Jordanie.

Au Liban, gérer "une école tient aujourd'hui du miracle" en raison de "l'extrême gravité de la crise qui s'est abattue" sur le pays, a témoigné sœur Mariam An-Nour, directrice du collège Saint-Joseph de Beyrouth.

Un thème de la présidentielle française

Ces dernières semaines, le sort des chrétiens d'Orient a été mis en avant par plusieurs candidats à la présidentielle, notamment de droite et d'extrême droite.

"La question des chrétiens d'Orient est au cœur de mon engagement", a ainsi déclaré la candidate LR Valérie Pécresse à l'occasion d'un voyage en Arménie. "Je ne voudrais pas qu'on subisse le même sort que les chrétiens d'Orient", a pour sa part affirmé le président par intérim du RN, Jordan Bardella, tandis qu'Éric Zemmour, qui s'est également rendu en Arménie, insistait sur la nécessité de défendre la civilisation occidentale en soulignant que le monde chrétien ne devait "jamais refuser de faire (la guerre) quand il est attaqué".

Au cours de la cérémonie, la nouvelle présidente-directrice du Louvre, Laurence des Cars, a annoncé l'ouverture d'un neuvième département du musée consacré aux arts de Byzance et des chrétientés d'Orient, qui accueillera les visiteurs à partir de début 2025. Il regroupera quelque 12 000 œuvres, "parmi les plus remarquables au monde", a-t-elle précisé.

Emmanuel Macron a annoncé que la France allait renouveler sa contribution de 30 millions de dollars à l'Alliance internationale pour la protection du patrimoine dans les zones en conflit (Aliph), créée en 2017 avec les Émirats arabes unis et qui soutient 150 lieux culturels endommagés ou menacés par les conflits en Syrie, en Irak ou en Afghanistan ou par l'explosion du port de Beyrouth en 2020.

Le chef de l'État a ensuite remis les insignes de chevalier de la Légion d'honneur à Mgr Pascal Gollnisch, directeur général de l'Œuvre d'Orient depuis 2010.

Avec AFP

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne