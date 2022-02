Normalisation des relations : le Premier ministre israélien en visite historique à Bahreïn

Le Premier ministre israélien, Naftali Bennett, a entamé, mardi, une série de rencontres avec des hauts responsables du Bahreïn à l'occasion de la première visite officielle d'un chef de gouvernement de l'État hébreu dans cette monarchie arabe du Golfe.

Publicité Lire la suite

C'est une étape supplémentaire dans le rapprochement de l'État hébreu avec les pays du golfe. Le Premier ministre israélien, Naftali Bennett, a rencontré, mardi 15 février, des représentants de la petite communauté juive de Bahreïn avant des réunions avec les dirigeants de cette monarchie du Golfe, à l'occasion de la première visite d'un chef de gouvernement israélien dans ce pays.

Naftali Bennett a été accueilli lundi soir par le chef de la diplomatie bahreïnie, Abdellatif al-Zayani, à l'aéroport de Manama, décoré pour l'occasion de drapeaux des deux pays, et doit s'entretenir mardi avec le prince héritier et Premier ministre Salmane ben Hamad Al-Khalifa, puis le roi Hamad ben Issa Al-Khalifa.

>> À (re)voir : Express Orient : la visite historique du président israélien aux Émirats arabes unis

"Je viens d'Israël plein de bonne volonté, porteur d'une amitié chaleureuse entre les deux peuples, et je suis sûr que vous pouvez être un pont remarquable entre Bahreïn et Israël", a déclaré Bennett à l'intention de représentants de la communauté juive de Bahreïn.

Le Premier ministre israélien s'exprimait notamment devant Eitan Naeh, ambassadeur d'Israël, et Ibrahim Nonoo, chef de la communauté juive locale qui compte une cinquantaine d'âmes.

Proches partenaires de Washington, Bahreïn et les Émirats arabes unis ont été les premières monarchies arabes du Golfe à normaliser en septembre 2020 leurs relations avec Israël par des accords dits d'Abraham, renforçant l'intégration de l'État hébreu dans une région où l'Iran est perçu comme une menace.

Stratégie de normalisation

"J'attends avec impatience cette merveilleuse journée (aujourd'hui, NDLR) pour renforcer les accords d'Abraham", a ajouté Naftali Bennett selon un communiqué de ses services.

Les juifs de Bahreïn jouissent d'une position politique et économique relativement privilégiée, mais les fidèles ont dû pratiquer leurs rituels religieux à domicile depuis la destruction de la synagogue à Manama au début du conflit israélo-arabe en 1947.

En août 2021, pour la première fois depuis 74 ans, une prière publique de shabbat, jour de repos hebdomadaire des juifs, s'est tenue dans cette synagogue qui a été reconstruite.

"Les accords (de normalisation) ont tout changé", s'était alors réjoui auprès de l'AFP Ibrahim Nonoo.

La normalisation récente des relations entre Israël et des pays arabes a été décriée par la classe politique palestinienne pour qui un tel rapprochement avec Israël ne peut avoir lieu sans un accord de paix israélo-palestinien.

Étendue depuis au Soudan et au Maroc, cette normalisation avait été signée sous le gouvernement de Benjamin Netanyahu, qui n'avait pas effectué de visite officielle aux Émirats ou à Bahreïn. Au pouvoir depuis juin, Naftali Bennett a visité les Émirats en décembre.

"Il est important, particulièrement en ces temps tumultueux, que depuis cette région, nous envoyions un message de bonne volonté, de coopération, d'unité face à des défis communs", a déclaré lundi le Premier ministre, sans toutefois nommer l'Iran, ennemi numéro un d'Israël.

L'Iran dans le viseur

Téhéran reste également la bête noire de Bahreïn, qui l'accuse d'être derrière les manifestations contre le gouvernement. En 2011, le petit royaume d'aujourd'hui 1,5 million d'habitants, a été le théâtre d'un soulèvement populaire essentiellement mené par la communauté chiite.

Les manifestants réclamaient, dans le sillage du Printemps arabe, des réformes démocratiques. Mais les autorités, aidées par le voisin saoudien, ont répondu par une répression sanglante et des dizaines d'opposants politiques ont été emprisonnés.

Selon des organisations de défense des droits humains, la surveillance en ligne s'est aussi resserrée dans les années suivantes. Le Citizen Lab de l'Université de Toronto, au Canada, a ainsi récemment indiqué que le controversé logiciel espion Pegasus de la société israélienne NSO avait infecté entre juin 2020 et février 2021 les portables d'une poignée d'activistes bahreïnis.

Si Bennett n'a pas évoqué l'Iran lundi, son ministre de la Défense, Benny Gantz, a lui signé un "accord de défense" début février avec Bahreïn, afin de faire face aux "menaces maritimes et aériennes" dans un contexte de tensions entre d'un côté certaines monarchies du Golfe et, de l'autre, l'Iran et ses alliés régionaux.

Dans la foulée de cet accord, l'État hébreu doit déployer un officier de marine dans ce pays qui accueille la 5e flotte américaine, en charge des opérations navales au Moyen-Orient des États-Unis. Washington a d'ailleurs intégré l'an dernier Israël dans son commandement régional (Centcom).

Avec AFP

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne