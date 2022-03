Syrie : Bachar al-Assad aux Émirats pour sa première visite dans un pays arabe depuis 2011

Le président syrien Bachar Al-Assad rencontre le prince héritier d'Abu Dhabi, le cheikh Mohammed ben Zayed al-Nahyan, à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis, le 18 mars 2022. © Reuters

Texte par : FRANCE 24 Suivre 2 mn

Bachar al-Assad s'est rendu aux Émirats arabes unis, vendredi, pour sa première visite dans un pays arabe depuis le début, en 2011, du conflit qui a ravagé son pays, la Syrie. Il a notamment évoqué, avec le prince héritier d'Abu Dhabi, Mohammed ben Zayed, "la coopération et la coordination entre les deux pays frères" en vue de "contribuer à la sécurité, la stabilité et la paix dans le monde arabe et au Moyen-Orient".