Guerre en Ukraine : derrière sa neutralité, le jeu d'équilibriste d'Israël face à la Russie

INTERVIEW

Lors d'une allocution prononcée devant le parlement israélien, dimanche, le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a demandé à Israël de prendre position dans le conflit qui l'oppose à la Russie. Depuis le début de la guerre, l'État hébreu affiche en effet sa neutralité. Une position qui s'explique notamment par le rôle majeur que joue la Russie dans la sécurité au Moyen-Orient.

Publicité Lire la suite

"Il est temps pour Israël de faire son choix", a déclaré le président ukrainien, dimanche 20 mars, lors d'une allocution en visioconférence devant les députés de la Knesset, le parlement israélien. Jouant sur son propre héritage juif, Volodymyr Zelensky a insisté, estimant que l'invasion russe de l'Ukraine était une tragédie pour "les Juifs et le monde entier".

Depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, fin février, Israël affiche sa neutralité, faisant valoir des liens privilégiés avec les deux pays. Début mars, le Premier ministre israélien, Naftali Bennett, a tenté de lancer une médiation entre Kiev et Moscou, rencontrant le président russe, Vladimir Poutine, et multipliant les entretiens téléphoniques avec Volodymyr Zelensky. Ce qui, pour ce dernier, ne semble plus suffire.

"On peut se demander pourquoi nous ne pouvons pas recevoir des armes de votre part et pourquoi Israël n'a pas imposé de sanctions sérieuses contre la Russie ?", a encore déclaré le président ukrainien alors que, selon les médias israéliens, Naftali Bennett a rejeté à plusieurs reprises les demandes d'assistance militaire de Kiev.

En décalage avec ses alliés occidentaux, Israël a en effet été rappelé à l'ordre par l'administration Biden qui a demandé au gouvernement de l'État hébreu de s'associer aux sanctions internationales imposées à la Russie.

Pour Elizabeth Sheppard-Sellam, maître de conférence et directrice du programme de relations internationales et politiques à l'Université de Tours, interrogée sur le sujet par France 24, cette neutralité s'explique par les intérêts d'Israël en termes de sécurité dans une région moyen-orientale où la Russie s'impose comme acteur de premier plan.

France 24 : Comment expliquer la neutralité d'Israël qui reste à l’écart des sanctions occidentales contre la Russie et refuse de livrer des armes à l’Ukraine ?

Elizabeth Sheppard-Sellam : la politique israélienne est conditionnée par la sécurité avant tout. Or, la sécurité au Moyen-Orient aujourd’hui ne se fait pas sans les Russes qui sont notamment très présents en Syrie. Ce sont eux qui contrôlent les cieux syriens et avec qui les Israéliens doivent travailler pour tout ce qui touche à des attaques ciblées contre des positions de milices chiites iraniennes stationnées en Syrie, ou pour combattre le Hezbollah.

Moscou et Tel Aviv ont donc une relation très importante et les Israéliens sont bien conscients de la place qu'occupe la Russie dans la région. Ils ne veulent donc pas se mettre à dos une puissance qui peut être une alliée dans la protection de leurs intérêts face à l’Iran.

Cette politique est-elle imputable au nouveau Premier ministre, Naftali Bennett, ou resterait-elle la même quel que soit le gouvernement ?

On ne peut pas parler de politique en Israël sans parler de la sécurité : c’est la priorité quel que soit le dirigeant.

Benjamin Netanyahu était très ami avec Donald Trump et Vladimir Poutine pour ces mêmes raisons : la position d’Israël dans le monde dépend des grandes puissances, et les Israéliens sont très pragmatiques là-dessus. Ce n’est pas forcément compris et entendu par tout le monde, mais c'est le résultat de l’Histoire et de la réalité en Israël en termes de politique étrangère.

Le nouveau Premier ministre israélien, Naftali Bennett, n'est pas encore très connu des dirigeants étrangers et a beaucoup plus à prouver que Benjamin Netanyahu avant lui. Son élection a été houleuse, et il n’est pas soutenu par une bonne partie de la population. Il doit se faire une place, et prendre partie dans le conflit en Ukraine est une opportunité pour cela sachant que l’Ukraine a la cinquième population juive la plus importante du monde. Israël veille donc aujourd'hui à entretenir de bonnes relations avec Kiev, mais aussi avec Moscou. Et cela permet à Naftali Bennett de jouer ce rôle de médiateur, tout en essayant de se faire un nom au niveau international.

Par ailleurs, il ne faut pas oublier que beaucoup d’oligarques russes bénéficient de la nationalité israélienne. Yaïr Lapid (le ministre israélien des Affaires étrangères, NDLR) a déjà demandé à ses ministres de faire attention au jeu qu’ils jouent avec ces oligarques, leur présence pouvant jouer sur la situation intérieure pour des raisons économiques.

Israël est donc tiraillée entre ses propres intérêts nationaux et régionaux, et le risque de se mettre en porte-à-faux avec ses alliés occidentaux, notamment les États-Unis ?

Les Américains ont tendance à oublier que tout le monde n’est pas à leur botte. Que ce soit un président de droite ou de gauche, c’est très américain de se dire : "on est votre principal allié, on vous fournit en argent, en armes et en soutien, donc c’est à nous de dicter votre position". Or, la présence américaine semble s’affaiblir dans la région, ce qui permet à Poutine de faire ce qu’il veut.

La Russie a une énorme présence au Moyen-Orient, et comme les États-Unis se sont retirés (et par la force des choses, la France et le Royaume-Uni aussi) d’Afghanistan et de Syrie, on est aujourd’hui face à une présence russe grandissante dans la région. Aussi, si la position américaine s’affaiblit de plus en plus, les Israéliens ont tout à fait intérêt, au Moyen-Orient, à jouer la carte russe.

Pourquoi la prise de position d’Israël est-elle si importante pour l’Ukraine ?

Il faut se rappeler l’histoire personnelle de Volodymyr Zelensky qui est issu d’une famille juive ukrainienne. C’est un des trois chefs d’État juifs dans le monde (avec les dirigeants israélien et letton). Les frères de son grand-père sont morts lors de la Shoah, et cet aspect n'est pas négligeable par rapport à d’autres États dont l’appel à Israël n’était pas aussi personnel.

En outre, il y a un quart de million de juifs en Ukraine, la population juive y est très nombreuse notamment dans la ville d'Ouman qui est un lieu de pèlerinage pour les juifs et est liée à l’histoire du judaïsme. Par ailleurs, l’holocauste a laissé des traces et l’État d’Israël a été fondé pour éviter ce genre d’extermination, même si en l’espèce, le conflit actuel n’est pas dirigé contre les juifs mais contre tous les Ukrainiens. La neutralité d'Israël, pays censé être un havre de paix pour les communautés persécutées, est donc une grande déception pour le président juif qu'est Zelensky.

Pour ce qui est de l'avenir de la politique internationale d'Israël concernant la Russie et l'Ukraine, tant qu’il y a des pourparlers des deux côtés, l'État hébreu peut continuer à jouer le jeu du médiateur. Mais dès lors qu'il n'y aura plus de discussion possible, Israël sera poussé à faire un choix, sachant que les Russes peuvent le menacer de fermer les cieux au-dessus de la Syrie et potentiellement le mettre en danger. Pour l’instant, Israël continue donc d'aider sur place et d'accueillir les réfugiés sur son sol, en s'efforçant de jouer le jeu humanitaire à défaut d’un jeu politique et militaire.

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne