REPORTAGE

Législatives au Liban : Lina Hamdan, une voix chiite dissidente face au Hezbollah

Lina Hamdan, deuxième à partir de la droite, lors d’une manifestation à Beyrouth contre le contrôle des capitaux, mardi 26 avril. © Zeina Antonios, France 24

Texte par : Zeina ANTONIOS 5 mn

Au Liban, les élections législatives du 15 mai pourraient être l’occasion de renouveler une classe politique de plus en plus contestée. Saisissant leur chance, de nombreux indépendants ont décidé de se lancer dans la bataille électorale. Parmi eux, Lina Hamdan, candidate issue de la communauté chiite et opposante au Hezbollah. Portrait.