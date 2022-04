De nouveaux heurts à Jérusalem et une attaque meurtrière en Cisjordanie

Des manifestants palestiniens brandissent des drapeaux palestiniens et islamiques lors d'un rassemblement près de la mosquée du Dôme du Rocher dans le complexe de la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem, après la dernière prière du vendredi du mois sacré musulman du ramadan, le 29 avril 2022. © Ahmad Gharabli, AFP

Texte par : FRANCE 24 Suivre 4 mn

Un garde d'une colonie de Cisjordanie occupée a été tué dans une attaque, vendredi soir, au terme d'une journée de nouveaux heurts entre Palestiniens et policiers israéliens sur l'esplanade des Mosquées à Jérusalem-Est. Les violences dans les Territoires palestiniens et en Israël durent depuis plus d'un mois.