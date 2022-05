Le président syrien Bachar al-Assad se rend brièvement en Iran

L'ayatollah Ali Khamenei (à gauche) lors d'une réunion avec le président syrien Bachar al-Assad (au centre) et le président iranien Ebrahim Raïssi (à droite), à Téhéran, le 8 mai 2022. © AFP

Lors d'une rare et brève visite à Téhéran, le président syrien Bachar al-Assad a rencontré dimanche le guide suprême iranien Ali Khamenei ainsi que le président Ebrahim Raïssi. Les relations entre Téhéran et Damas "sont vitales" et "nous ne devons pas les laisser s'affaiblir, mais au contraire les renforcer autant que possible", a déclaré l'ayatollah Khamenei.