À l'ONU, la Turquie adopte dorénavant son nom turc "Türkiye"

Le président turc Recep Tayyip Erdogan le 18 mai 2022 à Ankara. © Adem Altan, AFP

Texte par : FRANCE 24 Suivre 1 mn

Ankara a demandé mercredi aux Nations unies à ne plus être appelée "Turquie" en français et surtout "Turkey" en anglais, qui signifie aussi "dinde", et qui pouvait donc revêtir une connotation négative. Jeudi, l'ONU a confirmé ce changement avec effet immédiat.