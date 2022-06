La journaliste Shireen Abu Akleh tuée par un tir des forces de sécurité israéliennes, selon l'ONU

La journaliste palestino-américaine Shireen Abu Akleh a été tuée le 11 mai par un tir des forces de défense israéliennes, a conclu le Haut-commissariat de l'ONU aux droits de l'homme.

Le Haut-commissariat de l'ONU aux droits de l'homme a affirmé, vendredi 24 juin, que la journaliste palestino-américaine Shireen Abu Akleh a été tuée le 11 mai par un tir des forces de défense israéliennes.

"Toutes les informations que nous avons recueillies – y compris de l'armée israélienne et du procureur général palestinien – corrobore le fait que les tirs qui ont tué Madame Abu Akleh, et blessé son collègue Ali Sammoudi provenait des forces de sécurité israéliennes et non de tirs indiscriminés de palestiniens armés comme l'affirmaient initialement les autorités israéliennes", a déclaré Ravina Shamdasani, lors d'un point de presse à Genève.

"Nous n'avons trouvé aucune information suggérant qu'il y ait eu une quelconque activité de Palestiniens armés à proximité des journalistes", a-t-elle souligné, estimant qu'il était "profondément troublant que les autorités israéliennes n'aient pas ouvert d'enquête judiciaire".

"Le droit international des droits de l'homme exige une enquête rapide"

"La Haute-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Michelle Bachelet, continue d'exhorter les autorités israéliennes à ouvrir une enquête pénale sur le meurtre Mme Abu Akleh et sur tous les autres meurtres et blessures graves commis par les forces israéliennes en Cisjordanie et dans le cadre des opérations de maintien de l'ordre à Gaza". Selon le Haut commissariat, depuis le début de 2022, les forces de sécurité israéliennes ont tué 58 Palestiniens en Cisjordanie, dont 13 enfants.

"Le droit international des droits de l'homme exige une enquête rapide, approfondie, transparente, indépendante et impartiale sur tout recours à la force entraînant la mort ou des blessures graves. Les auteurs doivent être tenus responsables", a souligné Ravina Shamdasani.

La journaliste américano-palestinienne portait une veste pare-balles sur laquelle était inscrite le mot "presse" et un casque de protection, lorsqu'elle a été atteinte d'une balle juste sous la coupe de son casque. Un autre journaliste sur place a été blessé par balle.

Les services de Michele Bachelet ont conclu que les journalistes avaient choisi une approche "les rendant visibles aux forces israéliennes déployées dans la rue". "Nos conclusions indiquent qu'aucun avertissement n'a été émis et qu'aucune fusillade n'avait lieu à ce moment et à cet endroit", a précisé Ravina Shamdasani indiquant que les journalistes portaient des équipements de protection clairement marqués. C'est à ce moment là que plusieurs tirs au coup par coup et en provenance des forces israéliennes, les ont visés, a-t-elle précisé.

Une icône pour les Palestiniens

Le procureur en chef palestinien avait affirmé le 26 mai que la journaliste vedette de la chaîne Al-Jazira avait été la cible d'un tir de soldat israélien. L'Autorité palestinienne de Mahmoud Abbas et la chaîne qatarie Al-Jazira accusent également Israël d'avoir tué Shireen Abu Akleh le 11 mai 2022 aux abords du camp de réfugiés de Jénine, bastion des factions armées palestiniennes où les forces israéliennes menaient ce jour-là un raid.

Née en 1971, dans une famille chrétienne de Jérusalem-Est occupé, cette Palestinienne, qui détenait également la citoyenneté américaine, avait étudié le journalisme à l'université Yarmouk, en Jordanie avant de cofonder la radio Voix de Palestine, basée à Ramallah.

Elle avait rejoint Al-Jazira en 1997, un an après le lancement de la chaîne, dont elle est devenue une des reporters stars. Ayant couvert le conflit israélo-palestinien pendant deux décennies, elle était une icône pour nombre de Palestiniens.

