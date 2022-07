Frappe au Kurdistan : l'Irak accuse la Turquie et menace de riposter

Forces de sécurité devant un hôpital après une attaque turque, à Zakho, en Irak, le 20 juillet 2022. © Reuters, Ari Jalal

Texte par : FRANCE 24 Suivre 4 mn

Neuf civils, dont des femmes et des enfants, ont été tués et 23 blessés mercredi dans le nord de l'Irak par des tirs d'artillerie imputés, ont indiqué des responsables locaux. Les autorités irakiennes accusent la Turquie et dénoncent une "violation de la souveraineté" du pays et menacent de "riposter".