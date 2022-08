Le Liban célèbre les deux ans de l'explosion au port de Beyrouth, l'enquête s'enlise

01:48 Des journalistes visitent le site des explosions du 4 août 2020, dont l'épicentre se trouve près des silos du port de Beyrouth, le 13 juillet 2021. © Hassan Ammar, AP

La gigantesque explosion le 4 août 2020 au port de Beyrouth a fait plus de 200 morts et 6 500 blessés, détruisant des milliers de bâtiments. Alors que l'enquête piétine depuis la suspension du juge Bitar, des experts indépendants des Nations unies et des ONG réclament une enquête internationale "sans délai".