L'Irak va continuer de fournir du fioul au Liban

Des fils életriques et un immeuble de Beyrouth (Liban), le 17 janvier 2022. © Joseph Eid, Afp

L'Irak prolonge d'un an l'accord de fourniture de fioul au Liban, qui subit de longues coupures d'électricité, en échange de biens et services médicaux, a déclaré jeudi le Premier ministre libanais Najib Mikati. Le Liban connaît la pire crise de son histoire, marquée par une flambée vertigineuse des prix, une dégringolade historique de la monnaie nationale, une paupérisation inédite de la population et de graves pénuries.