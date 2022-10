Gaz offshore : le Liban et Israël sur la voie d'un accord "historique" sur leur frontière maritime

04:30 Une photo datée du 20 septembre 2022, montrant l'unité flottante (FPSO) d'Energean au-dessus du champ gazier de Karish. © Energean Plc, AFP

Texte par : FRANCE 24

Après des négociations indirectes menées depuis plus de deux ans, par l'intermédiaire du médiateur américain Amos Hochstein mandaté par la Maison Blanche, le Liban et Israël semblent mardi sur la voie d'un accord "historique" pour régler le contentieux autour de la délimitation de leur frontière maritime et lever les obstacles à l'exploitation de leurs gisements gaziers respectifs en Méditerranée orientale.