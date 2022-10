Un jeune journaliste iranien, résidant français, incarcéré à Téhéran depuis un mois

Vahid Shamsoddinnezhad, un journaliste iranien vivant en France avec sa femme et son enfant, est emprisonné en Iran depuis fin septembre. Il était parti en reportage, notamment pour Arte, pour couvrir le vaste mouvement de contestation qui secoue le pays depuis la mort en détention de Mahsa Amini.

Un jeune journaliste iranien de 30 ans, Vahid Shamsoddinnezhad, vivant en France depuis 2020 et fraîchement diplômé de l'école de journalisme de Lille, est détenu à Téhéran depuis fin septembre, a annoncé samedi 29 octobre la chaîne de télévision Arte. Ce dernier était parti en reportage, "mandaté par la société Keyi Productions et la rédaction de l’Information d’Arte", "pour couvrir les événements qui secouent le pays" depuis la mort de Mahsa Amini, selon le communiqué de la chaîne.

Parti le 23 septembre dernier, il travaillait "en parfaite transparence vis-à-vis des autorités", dénonce Arte, qui précise qu'il avait "déposé une lettre d’accréditation ainsi que les coordonnées de sa carte de presse française, auprès des autorités à Téhéran". Selon la chaîne, Vahid Shamsoddinnezhad a été arrêté dans la ville de Saqqez, au Kurdistan iranien avant d'être transféré à Téhéran.

L'annonce de son arrestation a suscité une vague de solidarité en France. "Je sens beaucoup d’émotion à la fois chez les étudiants et chez le personnel de l’école qui ont côtoyé Vahid pendant ses deux années d’études", a indiqué sur France Info Pierre Savary, directeur de l’ESJ Lille. On "pense à lui, à sa famille, à ses proches et collègues et espère sa libération", indique un communiqué de l’école.

"Nous appelons à la libération immédiate de Vahid [...]. Museler des journalistes n’empêchera pas la vérité d’éclater ni leurs collègues de faire leur travail", a de son côté dénoncé la Société des journalistes de France 24 dans un communiqué.

