L'Iran lance une nouvelle série de frappes contre ses opposants kurdes en Irak

Volant à basse altitude, les drones kamikazes iraniens sont difficiles à détecter. © AFP / Armée iranienne

Texte par : FRANCE 24 Suivre 4 mn

Téhéran a mené des frappes, lundi, contre des groupes d'opposition kurdes iraniens basés au Kurdistan irakien et accusés attiser les troubles en Iran. Ces raids à l'aide de missiles et de drones ont fait au moins un mort et huit blessés. Bagdad a promis en réponse "des mesures diplomatiques de haut niveau".