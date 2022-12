Rencontre à Moscou entre les ministres turc et syrien de la Défense, une première depuis 2011

Le ministre de la Défense et le chef des services de renseignement turcs ont rencontré leurs homologues syriens à Moscou, mercredi, signe d'une normalisation des relations entre Ankara et Damas.

C'est une première depuis le début de la guerre en Syrie en 2011. Les ministres turc et syrien de la Défense se sont entretenus, mercredi 28 décembre, lors d'une réunion à Moscou avec leur homologue russe.

"Des discussions trilatérales ont eu lieu à Moscou entre les ministres de la Défense de la Fédération de Russie, de la République arabe syrienne et de la République de Turquie", a indiqué le ministère russe de la Défense dans un communiqué.

Les discussions entre le Russe Sergueï Choïgou, le Turc Hulusi Akar et le Syrien Ali Mahmoud Abbas ont porté sur "les façons de résoudre la crise syrienne et la question des réfugiés", ainsi que sur "les efforts conjoints pour combattre les groupes extrémistes", selon la même source.

"Les parties ont souligné la nature constructive du dialogue qui s'est tenu dans ce format et le besoin de le poursuivre afin de stabiliser" la Syrie, a ajouté le ministère russe.

De son côté, le ministère turc de la Défense a fait état d'une réunion qui s'est déroulée dans une "atmosphère positive".

L'agence d'État syrienne Sana, citant le ministère syrien de la Défense, a quant à elle indiqué que le chef des renseignements syrien était également présent et que la rencontre avait été "positive".

Menaces d’Ankara de lancer une offensive dans le nord de la Syrie

Il s'agit de la première rencontre officielle au niveau ministériel entre la Turquie et la Syrie depuis le début de la crise syrienne en 2011, qui a fortement tendu les rapports entre Ankara et Damas. Les ministres des Affaires étrangères des deux pays avaient eu un bref échange informel en marge d'un sommet régional en 2021 et Ankara avait reconnu des contacts entre les services de renseignement.

La rencontre de ce mercredi entre Hulusi Akar et Ali Mahmoud Abbas intervient alors que le président turc Recep Tayyip Erdogan menace depuis plusieurs semaines de lancer une offensive militaire dans le nord de la Syrie contre des groupes kurdes. La semaine dernière, Hulusi Akar avait d'ailleurs indiqué qu'Ankara était en contact avec Moscou pour obtenir l'"ouverture de l'espace aérien" syrien aux avions de guerre turcs.

La guerre en Syrie, qui a débuté par des manifestations antigouvernementales avant de se transformer en conflit complexe impliquant plusieurs acteurs internationaux, a considérablement tendu les relations entre Ankara et Damas.

Farouchement opposé au régime de Bachar al-Assad depuis le début du conflit en 2011, Ankara s'est en effet posé en soutien indéfectible des groupes rebelles syriens et accueille sur son sol près de quatre millions de réfugiés syriens.

Mais la Turquie, dont des troupes sont déjà présentes en territoire syrien, au sud de sa frontière, a infléchi ces derniers mois sa position à l'égard de Damas, au moment où Ankara cherche à apaiser ses rapports avec les pays arabes.

Recep Tayyip Erdogan, qui a plusieurs fois qualifié Bachar al-Assad d'"assassin" ces dernières années, a ainsi évoqué le mois dernier une "possible" rencontre avec ce dernier. Mi-décembre, il a aussi indiqué qu'il pourrait rencontrer son homologue syrien après des rencontres au niveau des ministres de la Défense et des Affaires étrangères.

