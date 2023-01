L'actu en dessin : en Iran, insoumission d'un peuple et "meurtres d'État"

CARTOONING FOR PEACE

La vague de contestation déclenchée par la mort de la jeune Mahsa Amini, il y a quatre mois, n'en finit plus de balayer l'Iran. Face à elle, le mot d'ordre des autorités iraniennes demeure le même : répression. Près d'une vingtaine de personnes auraient été condamnées à mort depuis le début des manifestations, selon l'ONU, qui dénonce des "meurtres d'État".

Selon un bilan datant du mercredi 11 janvier, le régime des Mollah avait déjà exécuté quatre personnes, accusées d'avoir pris part aux manifestations qui secouent le pays depuis quatre mois et la mort de Mahsa Amini, une jeune femme accusée par la police des mœurs de mal porter le voile. Au moins 17 autres auraient été condamnées à mort depuis le début du soulèvement, a souligné le même jour le Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l'homme, Volker Türk, via un communiqué.

Téhéran utilise les condamnations à la peine de mort contre des manifestants pour effrayer la population iranienne et faire taire la contestation, ce qui confine au "meurtre d'État", a-t-il aussi dénoncé mardi 10 janvier.

La terreur comme seule réponse à l'insoumission, c'est là le message que résume Le Hic, ou Hic, (de son vrai nom Hichem Baba Ahmed) dans son dessin : comme étranglé par ses hommes forts, l'Iran y prend la forme de la corde d'une potence.

Ce dessinateur de presse, bédéiste et caricaturiste algérien, est né en 1969. On retrouve aujourd'hui ses dessins dans le quotidien d’information algérien El Watan et dans Courrier International. Il fut de nombreuses fois attaqué en justice pour ses œuvres. Le Hic est depuis 2011 le rédacteur en chef et dessinateur de la revue de bande dessinée BENDIR.

Dans un autre registre d'accusation, la justice iranienne a aussi condamné à mort, mercredi 11 janvier, un Britannico-Iranien reconnu coupable d'espionnage pour le compte du Royaume-Uni, selon l'organe de l'Autorité judiciaire le même jour.

Cartooning for Peace est un réseau international de dessinateurs engagés à promouvoir, par l'universalité du dessin de presse, la liberté d'expression, les droits de l'Homme et le respect mutuel entre des populations de différentes cultures ou croyances.

