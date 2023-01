Syrie : un raid aérien contre un convoi de camions chargés d'armes fait plusieurs morts

Des membres des forces de sécurité syriennes en faction au poste frontière entre Boukamal en Syrie et Al-Qaim en Irak, dans la région de Deir Ezzor, le 30 septembre 2019. © AFP (archives)

Texte par : FRANCE 24 Suivre 3 mn

Des avions non identifiés ont frappé et détruit dimanche un convoi de camions transportant des armes iraniennes dans l'est de la Syrie, dès leur entrée depuis l'Irak voisin, selon une ONG syrienne. Selon cette dernière, le raid a provoqué la mort de sept personnes parmi les chauffeurs de camions ou des personnes qui les accompagnaient.