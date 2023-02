liveblog

En direct : le bilan des séismes en Turquie et en Syrie passe à plus de 4 000 morts

Une femme se tient près d'un immeuble effondré à Kahramanmaras, en Turquie, le 6 février 2023. © Cagla Gurdogan, Reuters

Texte par : FRANCE 24 Suivre 1 mn

La course contre la montre et le froid s'est poursuivie toute la nuit en Turquie et dans le nord de la Syrie pour extirper des survivants des violents séismes qui ont ravagé la région lundi, laissant plusieurs milliers de morts. Suivez notre direct.