En direct : le bilan des séismes en Turquie et en Syrie dépasse les 15 000 morts

Heure par Heure

Le bilan du séisme qui a frappé lundi la Turquie et la Syrie a dépassé les 15 000 morts jeudi, les secouristes restant engagés dans une course contre la montre pour sauver des survivants dans un froid mordant. Suivez la situation heure par heure.

2 h 02 : le bilan monte à plus de 15 000 morts

Les secouristes continuent à s'activer dans un froid glacial, jeudi 9 février, pour tenter de secourir les victimes des séismes qui ont frappé lundi la Turquie et la Syrie. Le bilan s'élève désormais à plus de 15 000 morts, selon les derniers décomptes officiels : 12 391 morts en Turquie et à 2 992 en Syrie, portant le total à 15 383 décès à ce stade.

Avec AFP et Reuters

