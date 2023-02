Dans la ville dévastée d'Adiyaman, les secouristes s'activent pour retrouver des survivants

Reportage

À Adiyaman, ville dévastée par les séismes, les secouristes s'activaient samedi pour aider les survivants pouvant encore être extraits des décombres. Reportage des envoyés spéciaux de France 24, Ludovic de Foucaud, Hussein Assad et Shona Bhattacharyya.

Il y a les chantiers sur lesquels les sauveteurs s’activent encore, il y en a d’autres sur lesquels il n’y a rien plus rien à faire. Mais il faut toujours y croire.

Chaque rue est dangereuse, bordée d'immeubles toujours debout, mais qui menacent de s'écrouler à leur tour. Une vingtaine de pays ont envoyé des hommes et des femmes à Adiyaman. L’équipe algérienne est arrivée la première, trente heures après le premier séisme, et a sorti des décombres un nourrisson de trois mois.

"Il était vraiment en phase d’hypothermie, décrit le colonel Farouk Achour, de la Protection civile algérienne. C’était très compliqué mais on a réussi quand même à le sauver. C’est la première victime que nous avons sauvée. Par la suite, ça s’est enchaîné. On est arrivés à 12 victimes, vivantes, mais malheureusement, on a retiré plus de 80 décédés."

Des volontaires affluent de toute la Turquie. Les journées sont longues, les nuits sont froides, les organismes, fatigués. Il faut tenir.

