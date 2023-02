REPORTAGE

À Gaziantep, un va-et-vient incessant d'avions-cargos pour acheminer l'aide humanitaire

01:40 Transportées à bord d'un avion cargo, 60 tonnes de matériel français vont servir à monter un hôpital de campagne à Gaziantep. © France 24

Plus d'une semaine après les séismes qui ont fait plus de 35 000 morts en Turquie et en Syrie, les recherches d'éventuels survivants font progressivement place aux opérations d'aide humanitaire. À l'aéroport de Gaziantep, dans le sud de la Turquie, les avions-cargos se succèdent sur le tarmac pour apporter l'aide humaine et matérielle indispensable pour soulager les hôpitaux turcs, submergés. Reportage de nos envoyés spéciaux.