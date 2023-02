À Adiyaman, l'interminable attente des familles face aux opérations de recherche

REPORTAGE

À Adiyaman, ville du sud de la Turquie dévastée par les séismes du 6 février, les opérations de recherche se poursuivent sous les yeux des familles. Mais plus d'une semaine après la catastrophe, l'espoir des secouristes s'amenuise.

À Adiyaman, ville très sévèrement touchée par les séismes dans le sud de la Turquie, les destructions sont considérables et les secours internationaux continuent leurs opérations de recherche et de sauvetage. Mais pour les secouristes, plus d'une semaine après la catastrophe, il n’y a plus beaucoup d’espoir de retrouver des survivants.

Pour les familles, l'attente est interminable. Des hommes patientent depuis des jours sur des montages de gravats dans l’espoir d’une bonne nouvelle.

"D’ordinaire, on peut espérer retrouver des survivants dans les 72 heures qui suivent le tremblement de terre", explique Cheng Shuzheng, responsable de l'équipe de secouristes chinois. "Maintenant, ça fait plus d’une semaine. Les chances sont minces mais il faut garder espoir de trouver encore des personnes vivantes."

"Avoir les familles juste à côté de nous, c’est quelque chose de vraiment très fort", témoigne Roman Randa, un secouriste tchèque. "Je pense que ça nous aide à aller de l’avant et à faire du mieux qu’on peut."

Adiyaman gardera longtemps les stigmates de ce 6 février 2023. Sur la place principale, la grande horloge s’est arrêtée à 4 h 17 : l’heure du premier tremblement de terre.

