En direct : une adolescente sortie des décombres en Turquie, dix jours après le séisme

Heure par Heure

Dix jours après le séisme qui a fait plus de 40 000 morts en Turquie et en Syrie, une adolescente de 17 ans a été sortie vivante des décombres d'un immeuble dans la province de Kahramanmaras, dans le sud-est de la Turquie. Suivez les derniers développements heure par heure.

Publicité Lire la suite

11 h 19 : une jeune femme sortie des décombres d'un immeuble

Une jeune femme de 17 ans a été extraite vivante des décombres d'un immeuble qui s'était effondré, dans la province de Kahramanmaras, dans le sud-est de la Turquie, plus de 10 jours après le séisme, rapporte la chaîne de télévision TRT Haber.

Le séisme, qui a frappé en début de semaine dernière la Turquie et la Syrie voisine, a fait plus de 40 000 morts. Selon un dernier bilan donné jeudi par l'agence turque de gestion des catastrophes (Afad), la Turquie a enregistré à elle seule 36 187 décès.

>> À voir : À Adiyaman, l'interminable attente des familles face aux opérations de recherche

9 h 35 : en Turquie, un homme arrêté alors qu'il tentait de voler un bébé rescapé du séisme

Un homme a été arrêté dans la province turque d'Hatay alors qu'il tentait de voler un bébé dans un hôpital, profitant du chaos créé par le violent tremblement de terre.

L'homme de 55 ans, qui venait d'Ankara, s'est présenté comme un ancien responsable policier en retraite à l'accueil d'un établissement privé de la ville de Samandag et a réclamé un bébé dont il a énoncé le nom, relate l'agence de presse officielle turque Anadolu. La police a retrouvé sur le suspect plusieurs fausses cartes d'identité et une importante somme d'argent, 53 000 livres turques soit plus de 2 600 euros. L'homme détenait aussi une arme dans sa voiture "avec deux chargeur et 42 munitions", a précisé la chaîne privée NTV.

Le ministère turc de la Famille a indiqué mercredi que 1 396 enfants non accompagnés ont été recensés dans les provinces touchées par le séisme. Parmi eux, 508 ont été remis à leur famille.

Avec AFP et Reuters

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne