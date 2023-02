En Syrie, plus de 50 morts dans une attaque attribuée au groupe État islamique

Des soldats américains patrouillent près du lieu d'une attaque du groupe État islamique à Hassaké, en Syrie, le 8 février 2022. AP - Baderkhan Ahmad

Texte par : FRANCE 24 Suivre 3 mn

Au moins 53 personnes ont été tuées dans le centre de la Syrie, dans une attaque attribuée au groupe État islamique (EI), la plus meurtrière depuis plus d'un an. Malgré la perte de ses fiefs en Syrie et les coups de la coalition internationale antijihadiste qui a annoncé vendredi avoir tué un de ses chefs lors d'un raid, le groupe terroriste continue ses agissements et a multiplié les attaques ces derniers mois.