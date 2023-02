Séismes en Turquie : arrêt des recherches, exceptées deux provinces

Des secouristes cherchent dans les décombres d'un bâtiment effondré à Antakya, le 18 février 2023. © Sameer Al-Doumy, AFP

Deux semaines après le double séisme du 6 février, qui a provoqué la mort de près de 45 000 personnes en Syrie et en Turquie, dont plus de 40 000 pour la seconde, Ankara a décidé d'arrêter les recherches, sauf dans les deux provinces les plus touchées du pays : celles de Hatay et de Kahramanmaras.